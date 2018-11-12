اخبار ريال مدريد - فالدانو: سولاري هو الأنسب لقيادة الملكي.. وعليه الاستمرار لهذا السبب

أكد خورخي فالدانو، اللاعب والمدرب والمدير الرياضي السابق لنادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن الملكي قام بقفزة أخرى من أجل إبقاء الأمور على قيد الحياة، وكان ذو قيمة كبيرة مع شخصية ظهر بها الفرنسي كريم بنزيما.





وقال فالدانو في تصريحات صحفية: "سولاري؟ في ريال مدريد من يبدأ بشكل مؤقت يستمر حتى النهاية وهذا أمر مهم، رغم أن عليه الإستمرار في تحسين الفريق".





وأضاف: "عندما كُنت مديراً رياضياً كان سولاري البديل الوحيد للفريق كان متوافقاً للغاية مع النادي، كانت هناك محادثات معه من أجل أن يُغادر النادي".





وواصل: "تقريباً كل 3 أشهر ألتقي بسولاري من أجل عرض عليه فرصة مغادرة النادي بسبب الظروف الإقتصادية، لكن كان يرفض ذلك دوماً وكل ذلك كان بنبرة ودية للغاية".





واتم بقوله: "يجب أن يشعر سولاري بأنه يتحدث بسلطة المدرب وليس كموظف في النادي، لأن هناك شيء واحد وهو أن تتحدث بشكل جيد وشي آخر وهو أن تعرف ماذا تقوله دون المساومة على نفسك".



