كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز 12-11-2018 | يلا شوت | اتش دي| بث مباشر | كورة ستار | أون لاين

كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز 12-11-2018 | يلا شوت | اتش دي| بث مباشر | كورة ستار









تلقى مسئولو نادى المقاصة خطاباً من اتحاد الكرة يخطره فيه بلعب مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى ستجمعهما على ملعب الدفاع الجوى، بدون جماهير.





كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز 12-11-2018 | يلا شوت | اتش دي| بث مباشر | كورة ستار





في مواجهة قوية يلتقي فريقي بيراميدز والمقاصة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين 12-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.





كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز 12-11-2018 | يلا شوت | اتش دي| بث مباشر | كورة ستار





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث من أجل اقتناص المركز الثاني وملاحقة الزمالك على القمة، ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وفي حالة الفوز سيصل للمركز الثاني، ونجح الفريق في تحقيق فوز عريض على الاتحاد السكندري في المباراة الماضية على بثلاثية نظيفة في أولى مباريات حسام حسن مع الفريق كمدير فني.





كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز 12-11-2018 | يلا شوت | اتش دي| بث مباشر | كورة ستار





على الجانب الأخر يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم بحثا عن الحفاظ عن موقعه في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وفاز المقاصة في المباراة الأخيرة له على الاتحاد السكندري بهدف، ويعول الفريق كثيرا على خبرات طلعت يوسف في قيادة الفريق للعودة مجددا للمستوى الذي كان عليه مع إيهاب جلال في المواسم السابقة.





كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز 12-11-2018 | يلا شوت | اتش دي| بث مباشر | كورة ستار





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة بيراميدز والمقاصة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم، وتذاع المباراة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.





كورة لايف kora live | مشاهدة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز 12-11-2018 | يلا شوت | اتش دي| بث مباشر | كورة ستار











