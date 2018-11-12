مفاجأة فنية تجمع محمد رمضان وسعد لمجرد

عبر الفنان محمد رمضان، عن سعادته البالغة وامتنانه لإدارة الجامعة البريطانية في القاهرة لإتاحتها فرصة لقائه بجمهوره، من خلال ندوة أقامتها الجامعة قبل أيام.

وفي مقابلة مع برنامج MBCTrending على شاشة MBC4، أكد محمد رمضان ترحيبه بفكرة تقديمه حفلات غنائية، إذا كانت تلك رغبة جمهوره، ولكن في وقت فراغه، لأنه في الأساس ممثل ولديه العديد من الارتباطات في هذا المجال.

وأشار محمد رمضان إلى ثلاثة من أفلامه في الفترة المقبلة هي “رجالة حمزة”، تأليف محمد ناير وإخراج هادي الباجوري، و”بطل عادي”، من إنتاج العدل جروب، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وفيلم يتناول قصة بطل من أبطال القوات المسلحة.

وقال محمد رمضان إنه يقوم ببطولة مسلسل “الزلزال”، من إنتاج تامر مرسي وشركة “سينرجي”، أما مسلسلاته الثلاثة مع محطة MBC فسيتم ترحيلها إلى أعوام 2020 و2021 و2022.

وأعلن محمد رمضان أنه بانتظار ظهور براءة المغني المغربي سعد لمجرد لتصوير الأغنية التي تم تسجيلها قبل أزمة لمجرد، وقال إنها ستفوق غيرها من الأغنيات.