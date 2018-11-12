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تعليقات صادمة من رواد السوشيال ميديا على قميص صلاح: "بص للمكتوب الأول"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:16 م
تعليقات صادمة من رواد السوشيال ميديا على قميص صلاح: بص للمكتوب الأول
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منى العوضي
 
أثار الفرعون المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة شخصية له يعتبرها البعض "غير لائقة".

ونشر صلاح، صورة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"؛ وكان مرتديًا قناعًا وقميصًا عليه شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية.

وجاءت التعليقات صادمة من رواد السوشيال ميديا الذي احتاروا حول مدى معرفة صلاح بالشعار الذي يتواجد على القميص الذي يرتديه.

وفيما يلي نرصد لكم تعليقات الجماهير على موقع "تويتر" بعد نشر صلاح لصورته المثيرة للجدل:

قال مصطفى: "وصلت لتيشرت عليه شعار بلاي بوي يا ابو صلاح ،يا خوفي لتكون عارف وبتعملهم اعلان قابض تمنه".

وعلق أحد الجماهير العربية: "إذا كنت بتعرف ايش الشعار اللي لابسه مصيبه 
إذا كنت مش عارف فالمصيبه أكبر".

وتابع أخر، مازحًا: "بص للمكتوب علي التيشرت الأول وبعدين اتكلم..!!".

وأضاف أحد رواد التواصل: "شعار التيشيرت موش كويس اخلاقيا على فكرة  احنا موش شيوخ. ..بس يعتبر انت قدوه لشباب كتيرة وممكن مراهقين يلبسو التيشيرت بعلامة زاى دى.بدون قصد...بس عشان انت واعى بنبهك الاول".

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