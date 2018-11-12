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ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية البريطاني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:11 م
ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية البريطاني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
ولي عهد أبوظبي مع وزير الخارجية البريطاني
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وكالات
 

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه جرى- خلال اللقاء- استعراض أهم ملفات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا الآراء بشأنها.

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