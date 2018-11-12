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خبير أمني: إحباط الهجوم الإرهابي على كمين العريش يؤكد يقظة الأمن

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:09 م
خبير أمني: إحباط الهجوم الإرهابي على كمين العريش يؤكد يقظة الأمن
اللواء أشرف أمين
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رقية جمال
 
قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن إحباط قوات الأمن المركزي هجوم عنصر إرهابي يرتدي حزامًا ناسفًا على كمين العريش، مؤشر جيد أن هناك حالة يقظة واستنفار لجميع القوات الموجودين بمنطقة شمال سيناء، وخاصة منطقة العريش، نتيجة التدريب المتكرر والتوعية للأفراد داخل هذه المنطقة.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بانوراما النيل" على فضائية "النيل للاخبار"، اليوم الإثنين، أن التعامل مع عنصر إرهابي يرتدي حزام ناسف من أصعب الأمور، ولابد أن يكون رد الفعل سريع للوقاية من هذا التفجير، وهو ماحدث بالفعل في هذه العملية.

وتابع، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤدي أداء عالي الجودة نتيجة التدريب والتوعية المستمرة، والاعمال الإستباقية التى تقوم بها القوات خلال الفترة الأخيرة، مما يؤثر إيجابًا على الأفراد في مقاومة هذه الأعمال.
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