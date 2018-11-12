كتيبة "ولاد البلد" بالمحافظات من جديد

قال الفنان محمد الشرقاوي مدير شعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض " ولاد البلد" الذى إنتاجته الفرقة سيبدأ جولته الجديدة من محافظتي البحيرة ومرسى مطروح وصولا لسيوة، لتبدأ أولى ليالي عرضه غدا الثلاثاء 13 نوفمبر الجارى فى قرى محافظة البحيرة و حتى 26 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار مبادرة " مسرح المواجهة" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح للوصول بالعروض المسرحية الإحترافية لكافة المدن المصرية .





وأضاف "الشرقاوي" أن تجوال العروض بالمحافظات لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا، مما يشجع شعبة مسرح التجوال والمواجهة على القيام بالمزيد من الجولات للعروض المسرحية الإحترافية، تحقيقا للعدالة الثقافية ، ليصل المسرح الى كل مواطن مصري أيا كان مكانه.





يذكر أن عرض "ولاد البلد"من إنتاج فرقة المسرح الحديث، يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.