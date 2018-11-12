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النجوم تسطع في سماء الإسكندرية بثنائية في شباك الاتحاد

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:03 م
النجوم تسطع في سماء الإسكندرية بثنائية في شباك الاتحاد
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علي نبوي
 

حقق فريق النجوم مفاجأة قوية بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى بتقدم النجوم بهدف صلاح أمين في الدقيقة 4.

وفي الشوط الثاني نجح محمود عبد الحليم في إضافة الهدف الثاني للنجوم، لنتنهي المباراة بفوز أبناء أحمد سامي بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع النجوم رصيده إلى 16 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن، بينما توقف رصيد زعيم الثغر عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

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