"العناني" يتفقد استعدادات الاحتفال بالعيد الـ116 للمتحف المصري بالتحرير (صور)









تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، المتحف المصري بالتحرير، للوقوف على الاستعدادات النهائية لإقامة فاعلية الاحتفال بمرور 116 عام على افتتاحه.





وأوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن فريق عمل المتحف يعمل على قدم وساق لإنهاء كافة التجهيزات والإجراءات المتخذه لإقامة حفل عيد ميلاد المتحف واستقبال الضيوف.





وأضافت أن العناني، تفقد أيضا أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي لبعض قاعات العرض بالمتحف، والتي سيتم افتتاحها يوم عيد ميلاده الـ ١١٦ والتي ستكون ضمن سيناريو العرض المتحفي الجديد للمتحف بعد نقل مجموعة الملك توت عنخ آمون كلها إلى المتحف المصري الكبير.