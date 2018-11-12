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نجم الزمالك يطلب الرحيل في يناير

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:44 م
نجم الزمالك يطلب الرحيل في يناير
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أحمد الهواري
 

طلب مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وتحدث اللاعب مع مسؤولي الزمالك خلال الأيام الماضية وأبلغهم برغبتهم في خوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة في ظل خروجه من حسابات السويسري جروس المدير الفني للفريق.


يذكر أن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز يرغب في ضم اللاعب لصفوف الفريق لتدعيم خط الهجوم في ظل احتمالية رحيل البرازيلي كينو الذي يمتلك عدة عروض من أندية سعودية.

المزيد عن: يناير مصطفى فتحي كورة رياضة الزمالك أخبار الزمالك
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