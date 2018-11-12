تكريم قدري الحجار لمشاركته في مهرجان الإسكندرية

تكرم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة، الكاتب الصحفي قدري الحجار نائب رئيس المهرجان غداً الثلاثاء 13 نوفمبر على أن تنطلق فعاليات التكريم فى السادسة مساء الغد.

الاحتفالية تقام داخل المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الجمعية على يد الكاتب الراحل كمال الملاخ في أكتوبرمن عام 1973، كما لن يقف الأمر عند هذا الحد وإنما يقيم مجلس الإدارة حفلاً لتكريم رموز الجمعية ورؤسائها السابقين، ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، وعدد من رموز الجمعية من أعضائها، كما يتم خلال الحفل تكريم النقاد والصحفيين الذين شاركوا فى دورته الرابعة والثلاثين التى أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الماضى بمنحهم شهادات تقدير.