تكريم قدري الحجار لمشاركته في مهرجان الإسكندرية
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:37 مالفجر الفني
تكرم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة، الكاتب الصحفي قدري الحجار نائب رئيس المهرجان غداً الثلاثاء 13 نوفمبر على أن تنطلق فعاليات التكريم فى السادسة مساء الغد.
الاحتفالية تقام داخل المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الجمعية على يد الكاتب الراحل كمال الملاخ في أكتوبرمن عام 1973، كما لن يقف الأمر عند هذا الحد وإنما يقيم مجلس الإدارة حفلاً لتكريم رموز الجمعية ورؤسائها السابقين، ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، وعدد من رموز الجمعية من أعضائها، كما يتم خلال الحفل تكريم النقاد والصحفيين الذين شاركوا فى دورته الرابعة والثلاثين التى أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الماضى بمنحهم شهادات تقدير.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا قدري الحجار فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار قدري الحجار أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018