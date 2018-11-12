التحالف العربي: استهداف "رادار ساحلي" لميليشيا الحوثي بجزيرة البوادي

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم استهداف ومهاجمة رادار ساحلي لميليشيا الانقلاب في جزيرة البوادي، وقالت إن مجموع التصاريح الصادرة بلغ 67725 منذ بدء العمليات العسكرية.

وتابعت قيادة التحالف القول: إن انشقاق وزير إعلام الحوثي يمثل أبناء اليمن الشرفاء، وقالت إن ميليشيا الحوثي الإيرانية لا تزال تستخدم المدنيين دروعاً بشرية.

وطالبت قيادة التحالف المنظمات الأممية القيام بواجبها لوقف تهريب الميليشيا لآثار اليمن التاريخية، وقالت إن قوات الشرعية تحقق انتصارات في عدد من محاور القتال.

وأضافت قيادة التحالف أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعيق حركة السفن من موانئ اليمن وإليها، وأكدت أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها حق أصيل للحكومة الشرعية، وأن هناك تحركاً لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في مدينة الحديدة.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تفخخ العبارات والجسور في الضالع ودمت، وقالت إن ميليشيا الحوثي تعمل على تجريف طرقات الحديدة المستخدمة لدخول المساعدات.