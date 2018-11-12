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المقاولون يفوز على الداخلية بثنائية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:40 م
المقاولون يفوز على الداخلية بثنائية
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الفجر الرياضي
 

 

نجح نادى المقاولون العرب فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة أمام الداخلية فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

وافتتح طاهر محمد طاهر التسجيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز لويس هينستروزا النتيجة لذئاب الجبل بالهدف الثانى فى شباك الداخلية فى الدقيقة 73.

 

وبهذه النتيجة قفز المقاولون العرب إلى المركز الـ12 برصيد 14 نقطة، بينما استقر الداخلية فى المركز السابع متجمدًا رصيده عند النقطة 16.

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