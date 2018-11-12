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فضيحة.. محمد صلاح يثير الجدل بارتداء قميص مجلة "بلاي بوي" الإباحية! (صورة)

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:20 م
فضيحة.. محمد صلاح يثير الجدل بارتداء قميص مجلة بلاي بوي الإباحية! (صورة)
محمد صلاح
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فاجأ النجم المصري محمد صلاح جمهوره بنشره صورة شخصية له الاثنين مرتديا قميصا بعلامة اعتبرها الكثيرون "غير لائقة".

ونشر صلاح صورة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك مرتديا قناعا وقميصا عليه شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية، أثناء استعداده للسفر إلى مصر، لمشاركة المنتخب في المعسكر التدريبي.

وكتب نجم ليفربول على الصورة: "السفر متخفيا"، في إشارة للقناع الذي يرتديه في الصورة، والذي قد يعبر عن رغبته بالابتعاد عن الأنظار خلال الرحلة إلى مصر.

وظهر صلاح في صورة "السيلفي" الذي التقطها مرتديا قميصا أسودا عليه شعار "بلاي بوي"، بعبارة "بلاي بوي بروجيكت" أو "مشروع بلاي بوي" وهي مكتوبة بأحرف معكوسة.
فضيحة.. محمد صلاح يثير الجدل بارتداء قميص مجلة "بلاي بوي" الإباحية! (صورة)
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