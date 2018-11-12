فضيحة.. محمد صلاح يثير الجدل بارتداء قميص مجلة "بلاي بوي" الإباحية! (صورة)

فاجأ النجم المصري محمد صلاح جمهوره بنشره صورة شخصية له الاثنين مرتديا قميصا بعلامة اعتبرها الكثيرون "غير لائقة".





ونشر صلاح صورة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك مرتديا قناعا وقميصا عليه شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية، أثناء استعداده للسفر إلى مصر، لمشاركة المنتخب في المعسكر التدريبي.





وكتب نجم ليفربول على الصورة: "السفر متخفيا"، في إشارة للقناع الذي يرتديه في الصورة، والذي قد يعبر عن رغبته بالابتعاد عن الأنظار خلال الرحلة إلى مصر.



