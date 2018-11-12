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إصابة شخصين في حادث تصادم بشبرا الخيمة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:39 م
إصابة شخصين في حادث تصادم بشبرا الخيمة
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كريم المنجي
 

أصيب شقيقان في حادث تصادم سيارتين بشارع 15 مايو بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة شبرا الخيمة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عنه خروج إحدى السيارات عن الطريق، واصطدامها بعامود إنارة، وتسبب الحادث في إصابة سائق إحدى السيارات وشقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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