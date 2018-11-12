مدافع الزمالك يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

كشف محمد عبدالسلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التى ترددت عن رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء.





وأكد مصادر مقربه من اللاعب أنه الأخير لم يطلب الرحيل عن القلعة البيضاء كما تردد خلال الفترة الماضية وأن ينتظر الحصول على فرصة المشاركة .





وأضاف المصدر، أن اللاعب يري أن وجود فى الزمالك شئ كبير كان يحلم به فكيف يطلب الرحيل عن الفريق وشدد المصدر أن اللاعب ينتظر أن يحصل على إشارة جروس المدير الفني للفريق فيما يخص المشاركة مع الزمالك.





وأشار المصدر إلي أن اللاعب نفي أيضًا تلقي اتصالات من قبل مسئولي نادي بتروجت للعودة إليه مرة أخري.



