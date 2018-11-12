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الجونة يوافق على استبدال مباراته مع الزمالك في الدوري

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:32 م
الجونة يوافق على استبدال مباراته مع الزمالك في الدوري
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أحمد الهواري
 
نجحت محاولات مسؤولي نادي الزمالك لإقناع نادي الجونة بالموافقة على استبدال مباراة الفريقين في الدور الأول المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري بالجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري لتقام في القاهرة على ان تقام مباراة الدور الثاني بالجونة، يأتي سعي الزمالك لنقل مباراة الدور الأول للقاهرة في ظل ارتباط الفريق الأبيض بمباراة مهمة أمام الاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر الجاري في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية موافقة مسؤولي الجونة على نقل مباراة الدور الأول للقاهرة لتقام بملعب بتروسبورت وتصبح مباراة الزمالك على أن تكون مباراة الدور الثاني في الجونة، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة بالاتفاق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ووافق اتحاد الكرة على الأمر .
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