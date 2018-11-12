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أحمد أمين يفوز باستفتاء "الدير جيست" 2018

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:22 م
أحمد أمين يفوز باستفتاء الدير جيست 2018
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الفجر الفنى
 
فاز الفنان أحمد أمين، بلقب أفضل ممثل كوميدي باستفتاء مجلة (دير جيست) في مجال الدراما والإذاعة عن دور: 'سمسم' بمسلسل 'الوصية' 2018.

يذكر أن جائزة "الدير جيست" لها متعة خاصة لدى الفنانين لأنها تعد جائزة من الجمهور من خلال تصويتهم على موقع المجلة لأفضل ممثل.

وسيكون لنجوم الوصية نصيب كبير من حفل الدير جيست هذا العام بفوز المسلسل كأفضل مسلسل كوميدي، وفوز ريم مصطفى كأفضل ممثلة كوميدية وتربع بطليه على ألقاب الكوميديا دراميا وسينمائيا بفوز أكرم حسني كأفضل ممثل سينمائي كوميدي وأمين كأفضل ممثل كوميدي دراميا.

ومن المنتظر خلال أيام إقامة حفل الدير جيست السنوي لتكريم الفائزين.
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