رغم الكوارث.. إدارة موناكو تدعم هنري

ساند ملاك نادي موناكو، المدرب تييري هنري، بعد ساعات من الخسارة الثقيلة 0-4 أمام باريس سان جيرمان، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، ليستمر غياب الانتصارات عن هنري مع فريقه الجديد 6 مباريات.





وقال نائب رئيس موناكو، فاديم فاسيليف: "النادي لن يرضخ للضغوط ويقيل هنري الذي تعادل في مباراتين وخسر 4 منذ خلافته للمدرب البرتغالي ليوناردو غارديم".

وقال فاسيليف لمحطة كانال بلوس بالتلفزيون الفرنسي: "تييري هنري حضر من أجل البقاء لمدة طويلة ولم يأت لفترة مؤقتة".

وتولى مهاجم آرسنال وبرشلونة السابق، مسؤولية تدريب الفريق الشهر الماضي، لكنه يعاني في مهمته الجديدة مع وصيف بطل الدوري الموسم الماضي.

ولعبت الإصابات دوراً في ذلك مع غياب العديد من اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول، وسياسة النادي ببيع أبرز لاعبيه لتحرم الفريق من الشعور بالاستقرار.

وكان برناردو سيلفا وبنغامين ميندي، وكيليان مبابي، بين الذين رحلوا عن موناكو خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف فاسيليف: "لم يسبق وتعرض كل هذا العدد من اللاعبين للإصابة، نفتقد الثقة في النفس والتوفيق".