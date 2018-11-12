لماذا طلب يونس شلبي من أصدقائه الممثلين عدم حضور حفل زفافه؟!

كثيرة هي المواقف المحرجة التي يقع بها بعضنا نتيجة أمور خارجة عن إراداتنا، إلا أن ما حصل مع الممثل المصري الراحل ​يونس شلبي​ وبعض زملائه الممثلين كان مثيراً للدهشة بالفعل، حيث طلب منهم عدم حضور حفل زفافه.

وفي التفاصيل فقد طلب شلبي من أصدقائه وعلى رأسهم الممثل المصري الراحل ​سعيد صالح ​عدم حضور حفل زفافه بسبب أن ميزانية الحفل محدودة حيث أن وضعه المالي حينها كان صعب للغاية.

لكن رفاق شلبي قاموا بمفاجأته، وأتوا الى الحفل وكان من بينهم الممثل ​سمير صبري​ وأحيوا الحفل مجاملة ليونس شلبي.