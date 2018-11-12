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لماذا طلب يونس شلبي من أصدقائه الممثلين عدم حضور حفل زفافه؟!

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:27 م
لماذا طلب يونس شلبي من أصدقائه الممثلين عدم حضور حفل زفافه؟!
يونس شلبي
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الفجر الفني
 

كثيرة هي المواقف المحرجة التي يقع بها بعضنا نتيجة أمور خارجة عن إراداتنا، إلا أن ما حصل مع الممثل المصري الراحل ​يونس شلبي​ وبعض زملائه الممثلين كان مثيراً للدهشة بالفعل، حيث طلب منهم عدم حضور حفل زفافه.

 

وفي التفاصيل فقد طلب شلبي من أصدقائه وعلى رأسهم الممثل المصري الراحل ​سعيد صالح ​عدم حضور حفل زفافه بسبب أن ميزانية الحفل محدودة حيث أن وضعه المالي حينها كان صعب للغاية.

 

لكن رفاق شلبي قاموا بمفاجأته، وأتوا الى الحفل وكان من بينهم الممثل ​سمير صبري​ وأحيوا الحفل مجاملة ليونس شلبي.

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