3 مدافعين على رادار الزمالك في يناير

وضع مسؤولو الزمالك ثلاثة مدافعين تحت المنظار وذلك لمتابعتهم خلال الفترة المقبلة لضم أحدهم لتدعيم خط دفاع الفريق.





ويعاني الزمالك من نقص عددي في خط الدفاع في ظل عدم وجود مدافعين سوى الثلاثي محمود علاء ومحمود حمدي ومحمد عبدالغني.





ووفقا لمصدر فأن الزمالك يراقب الثلاثي ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة وأحمد سامي مدافع فريق طلائع الجيش وأحمد عبدالعزيز مودي مدافع فريق مصر للمقاصة لإختيار المدافع الذي سينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.