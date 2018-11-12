ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

3 مدافعين على رادار الزمالك في يناير

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:27 م
3 مدافعين على رادار الزمالك في يناير
طباعة
أحمد الهواري
 

وضع مسؤولو الزمالك ثلاثة مدافعين تحت المنظار وذلك لمتابعتهم خلال الفترة المقبلة لضم أحدهم لتدعيم خط دفاع الفريق.


ويعاني الزمالك من نقص عددي في خط الدفاع في ظل عدم وجود مدافعين سوى الثلاثي محمود علاء ومحمود حمدي ومحمد عبدالغني.


ووفقا لمصدر فأن الزمالك يراقب الثلاثي ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة وأحمد سامي مدافع فريق طلائع الجيش وأحمد عبدالعزيز مودي مدافع فريق مصر للمقاصة لإختيار المدافع الذي سينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المزيد عن: يناير مدافع كورة رياضة الزمالك اخبار الزمالك اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
0
x
14:45
2
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
0
x
17:00
1
النجوم
بيراميدز
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/12/2018 5:40:00 PM