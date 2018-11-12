المقاومة اليمنية تستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير الحديدة

كشفت مصادر في المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الاثنين، عن استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير كامل مدينة الحديدة على الساحل الغربي في اليمن، وذلك بعد تقدم ميداني حثيث وسط انهيارات في صفوف مليشيات الحوثي.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن مصدر ميداني يمني، قوله إن المقاومة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة مدعومة بأسلحة نوعية إضافة إلى آلاف المقاتلين المدربين استكمالا لتحرير كامل مدينة الحديدة وتطهيرها من براثن المليشيات الحوثية.

وأكد المصدر أن عملية تحرير المدينة تسير "ضمن تكتيك عسكري مدروس يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء الذين تتخذهم المليشيات دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة في جبهة الحديدة".