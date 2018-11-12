الأحد.. البابا تواضروس يدشن الكاتدرائية المرقسية عقب ترميمها

يدشن قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كاتدرائية الأنبا رويس الكبرى بالعباسية (المقر البابوي)، حيث يترأس قداستة قداس الأحد المقبل، وذلك تمهيدًا لتدشين الكاتدرائية عقب الانتهاء من ترميمها، حيث يشهد قداس التدشين حضورًا مكثفًا من مجمع الآباء الأساقفة والمطارنة أعضاء المجمع المقدس.

وفي سياق متصل، صرح القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية، بأنه تم الانتهاء من رفع السقالات والانتهاء من الواجهة الأمامية للكاتدرائية، وكذلك تم الانتهاء من عمليات الأيقنة داخل الكنيسة الكبري .

وأكد "سيرجيوس"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن عملية الترميمات استغرقت ما يقرب عن ثلاث سنوات.

وأضاف وكيل الكاتدرائية،إنه تم اقتصار الأمر على ترؤسه قداس الافتتاح في يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أن البابا سيقوم بقداس تدشين أيقونات الكاتدرائية خلال طقوس القداس الإلهي فقط.