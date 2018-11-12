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شركة HTC التايوانية تخسر 84 مليون دولار خلال 3 أشهر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:18 م
شركة HTC التايوانية تخسر 84 مليون دولار خلال 3 أشهر
HTC
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بعد إصدار تقرير الإيرادات لشهر أكتوبر من الأسبوع الماضى، نشرت شركة HTC اليوم تقريرها المالى للربع الثالث من عام 2018، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لخفض التكاليف، شهدت الشركة خسارة أخرى.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، فى الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر، شهدت إجمالى إيرادات قدرها 130.8 مليون دولار فقط بانخفاض  بنحو 400 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، إلا أن جهود الشركة التايوانية لخفض تكاليف التشغيل كانت ملحوظة للغاية، حيث ارتفعت من 453 مليون دولار فى العام الماضى إلى 123 مليون دولار فقط خلال الربع الأخير.

وحققت الشركة خسائر كبيرة بلغت 84 مليون دولار فى الربع الثالث من عام 2018، بينما خسرت 68.3 مليون دولار فى الربع الثانى.

وبالرغم من هذه الأرقام السلبية، تقول شركة HTC إنها استمرت فى رؤية "التطورات الرئيسية" عبر نشاطها فى مجال الواقع الافتراضى بفضل استثمارات فى كل من الأجهزة والبرامج.
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