رسميا.. سامسونج تكشف عن هاتفها "W2019" بشاشتين AMOLED
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:16 م
قامت سامسونج بالإعلان رسميا عن هاتفها ذو الشاشتين W2019 والذى يأتى بشاشتين Super AMOLED كلاهما بحجم 4.2 بوصة وبنسبة 16:9 وبدقة 1920*1080 بيكسل.
الهاتف يأتى بمعالج Snapdragon 845 وبرامات 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت قابلة للتوسع عن طريق microSD كما يأتى الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة 12 وهى نفس كاميرا الهاتف +Galaxy S9 ويأتى بأخرى أمامية 8 ميجابيكسل.
يأتى الهاتف ببطارية 3070 ملى أمبير يتم شحنها عن طريق USB-C ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 كما يأتى بقارئ بصمات مثبت على الجانب.
تم الإعلان عن الهاتف باللونين الفضى والذهبى ولكن لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف أو متى سيكون متاحا للشراء وهل سيكون متاحا فى أسواق أخرى أم لا.
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