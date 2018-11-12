رسميا.. سامسونج تكشف عن هاتفها "W2019" بشاشتين AMOLED

قامت سامسونج بالإعلان رسميا عن هاتفها ذو الشاشتين W2019 والذى يأتى بشاشتين Super AMOLED كلاهما بحجم 4.2 بوصة وبنسبة 16:9 وبدقة 1920*1080 بيكسل.





الهاتف يأتى بمعالج Snapdragon 845 وبرامات 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت قابلة للتوسع عن طريق microSD كما يأتى الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة 12 وهى نفس كاميرا الهاتف +Galaxy S9 ويأتى بأخرى أمامية 8 ميجابيكسل.





يأتى الهاتف ببطارية 3070 ملى أمبير يتم شحنها عن طريق USB-C ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1 كما يأتى بقارئ بصمات مثبت على الجانب.



