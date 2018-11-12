علاء ميهوب: الفترة القادمة ستشهد إصلاح شامل على مستوى قطاع الكرة بالأهلي ورب ضارة

أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي أن هزيمة الأحمر أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يجب أن تكون نقطة انطلاق للفريق مرة أخرى.

وقال ميهوب، في تصريحات لبرنامج في التمانيات مع الإعلامي إيهاب الخطيب على راديو انرجي: "الترجي ليس أقوى من الناحية الفنية في الأهلي ولكن في مباراة الإياب كان الأهلي لا يستحق على الفوز في لقاء الإياب".

وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد إصلاح شامل على مستوى قطاع الكرة بالأهلي ورب ضارة نافعة بالخسارة أمام الترجي".

وأوضح: "اعتذر لجماهير الأهلي ودائما اعتدنا على إسعادكم ولكن الفترة القادمة ستشهد عودة الانتصارات وتدعيم الفريق بشكل قوي".