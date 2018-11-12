بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته الثانية (صور)

زرات الإعلامية بوسى شلبى ظهر اليوم، قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بمقابر أم كبيبة مينا البصل غربى الإسكندرية، فى ذكرى رحيله بالعام الثانى، ورفضت بوسى شلبى التصوير، مطالبة بمراعاة مشاعرها.

فيما طالب المنتج محمد محمود عبد العزيز نجل الراحل من شيوخ المقابر بالبقاء أمام مقبرته، وختم القرآن الكريم وقراءته على روح الراحل.

كما توافد على قبر الراحل عدد من أهالى المنطقة، لقراءة الفاتحة على روحه.

يذكر أن اليوم هو الذكرى الثانية لوفاة الساحر محمود عبد العزيز، وتم الدعوة على صفحات التواصل الاجتماعي لزيارة قبره وقراءة الفاتحة على روحه إلا ان أحدا لم يحضر سوى زوجته وعدد قليل من أهالى المنطقة.