انطلاق معرض "سكني إكسبو" بالسعودية الخميس القادم





تنطلق فعاليات معرض "سكني إكسبو" الذي تنظمه وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية لخدمة مستفيدي برنامج "سكني" يوم الخميس المقبل.





ويمتد المعرض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، خلال الفترة من 15-23 من شهر نوفمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.





ويهدف المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساءً إلى تمكين مستفيدي برنامج "سكني" من تيسير رحلتهم لتملك "مسكنهم الأول"؛ من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.





يذكر أن وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنتا، في يوليو الماضي، عن آلية تنفيذ الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن".





ويتيح معرض "سكني إكسبو" للمستفيدين فرصة الالتقاء "بالمستشار العقاري" الذي أتاحته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في إطار التعرف على احتياجات المستفيدين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول.





ويقدم المستشار العقاري مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على الحصول على المسكن الذي يلبي رغبات المستفيدين ويناسب قدراتهم.





ويتيح لهم فرصة الالتقاء بالمطورين وكذلك المقاولين والممولين إضافة إلى الجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة.





يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية نجح بتوفير 282 ألف خيار سكني وتمويلي في عامه الأول2017.





واستهدف البرنامج في المرحلة الثانية للعام الجاري 2018 توفير 300 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة.





وتجاوزت الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها حتى أكثر من نصف مليون حتى الدفعة العاشرة من البرنامج منتصف أكتوبر الماضي.





ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.



