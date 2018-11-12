"ميناء الجبيل الصناعي "السعودي يحقق زيادة بحجم الطنيات المناولة بنسبة 19%





حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل زيادة في حجم الطنيات المناولة الصادرة والواردة بنسبة 19%، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2018.





وقالت هيئة الموانئ السعودية "موانئ"، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه وفقاً للمؤشر الإحصائي الذي أصدرته بلغ حجم الطنيات الصادرة التي تمت مناولتها بالميناء خلال الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2018 نحو 15.71 مليون طن، مقارنة بـ 14.68 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 7%.





وأضافت "موانئ"، أن حجم الطنيات الواردة بلغ 2.54 مليون طن، مقارنة بـ 2.27 مليون طن لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 12%.





وبلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الربع الثالث من عام 2018 نحو 530 سفينة، مقارنة بـ509 سفن لنفس الفترة من العام 2017، بزيادة 4%.





يأتي ذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية إلى تعزيز الخدمات التشغيلية واللوجستية للموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها وإمكاناتها، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.





يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل يعد من أهم الموانئ السعودية؛ حيث يتم من خلاله تصدير منتجات المجمع الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية واستيراد ما تحتاجه المصانع من لقيم صناعية ومواد خام.



