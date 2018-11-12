17 شهرًا من المقاطعة مع قطر.. خبراء: موقف مصر ثابت.. و"الجزيرة" العائق الأكبر

في الخامس من يونيو 2017 قررت دول السعودية، البحرين، الإمارات، مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وفي اليوم التالي، أعلنت الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع قطر، وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي أيضا.

ووجهت الدول المقاطعة، عدة أتهامات لقطر، أهمها رعاية الإرهاب، ومنذ ذلك التاريخ هناك مساعي دولية عديدة لإنهاء الأزمة القطرية.

وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأحد، لقاءً مع رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، أعرب خلاله عن تقدير مصر العميق، حكومة وشعباً، للمواقف الحكيمة والسياسات الرشيدة التي تتخذها مملكة البحرين دعماً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك على نحو يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ومن جانبها ترصد "الفجر" بعض آراء الخبراء والباحثين في الشأن الدولي، بخصوص المصالحة المحتملة مع قطر، خلال السطور التالية..

لا للتدخلات الخارجية

وأكد شكري خلال اللقاء، على التزام مصر بأمن واستقرار الخليج، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع رفض ومواجهة أي تدخلات خارجية".

وشددت البلدين، على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وحذرتا الدوحة من أن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة.

إدانة أخرى للإرهاب

وأصدر وزيرا خارجية مصر والبحرين بياناً مشتركاً في ختام اجتماع اللجنة المشتركة، جددا فيه إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا على "تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن".

الجزيرة العائق الأكبر على اتمام المصالحة

ومن جانبه علق الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكيلة الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إنهاء المقاطعة القطرية مرهون بالجانب السعودي، ولكنه شديد التمسك باستمرارها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن السياسة القطرية والهجوم الشرس الذي تقودة قناة الجزيرة، يقف عائقا أمام المصالحة،لافتًا إلى أن قطر لا تتخذ أي خطوات هادفة نحو اتمام المصالحة.

المصالحة مستحيله في الوقت الحالي

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن إجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البحريني، يأتي للتأكيد على ضرورة تنفيذ قطر لمطالب الرباعي العربي.

وأشار صادق في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن الوضع العربي بعيدًا تماما عن الحسم، وأن هناك مشاورات وتلميحات متواصلة، دون نتائج جادة، مستبعدًا أن يكون هناك مصالحة مع قطر في المستقبل القريب.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن وسائل الإعلام المعادية كالإعلام التركي وقناة الجزيرة القطرية، تمارس ضغوط كبيرة، على الجانب السعودي وهو ما يؤثر سلبيا على محاولات الصلح.

مصر ستبقى على موقفها

وقالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السيساية وخبيرة العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك ضغوط دولية على الدول العربية حل الأزمة وإنهاء المقاطعة على قطر وسط تمسك شديد من الجانب العربي.

وأضافت "بكر" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الدول العربية متمسكه باستمرار المقاطعة القطرية، ، ومن المرجح أن تبقى مصر على موقفها في استمرار المقاطعة.