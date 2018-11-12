التحالف يعلن عن استهداف رادار ساحلي للحوثيين بالبحر الأحمر





أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، عن استهدافه رادار ساحلي للمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جزيرة بالبحر الأحمر.





وأشار إلى أن الجيش اليمني حقق انتصارات في أغلب محاور القتال، مناشدًا المنظمات بالقيام بواجبها في وقف تهريب المليشيات لآثار اليمن التاريخية.





كما ذكر أن المليشيات تقوم بتهريب وترويج المخدرات؛ لأجل الحصول على الدعم المالي، كما تستخدم تستخدم صناديق المساعدات الإنسانية لإخفاء المخدرات داخلها.



