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وزير الخارجية السوري يبحث مع "أنصاري" تعزيز التعاون السوري الإيراني

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:48 م
وزير الخارجية السوري يبحث مع أنصاري تعزيز التعاون السوري الإيراني
وزير الخارجية السوري
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وكالات
 

بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الاثنين، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، الاتصالات الجارية لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وذكرت الخارجية السورية في بيان أن "اللقاء تناول آخر التطورات السياسية في سوريا والمنطقة، وخاصةً الجهود والاتصالات السياسية الجارية في إطار عملية آستانا حول تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآلية عملها".

كما تناول اللقاء "أهمية الاستمرار في تعزيز التنسيق الثنائي بين الجانبين في المرحلة المقبلة".

 

وزار المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، العاصمة السورية دمشق يوم 24 أكتوبر الماضي، لمناقشة اللجنة الدستور السوري، حيث التقى بوزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

 

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن المعلم ردَّ على طلب دي ميستورا بأن "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي".

 

في السياق ذاته، نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مطلع الأسبوع الحالي اتهامات المعارضة السورية بشأن قيام روسيا بعرقلة تشكيل اللجنة الدستورية السورية عبر عدم الاتفاق مع ممثلي الأمم المتحدة بخصوص قائمة الجزء الثالث من اللجنة الدستورية السورية.

 

المزيد عن: وزير الخارجية السوري سوريا تعزيز التعاون السوري الإيراني ايران
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