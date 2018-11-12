جلسة خاصة في الأهلي لحسم تجديد عقد مؤمن زكريا

يعقد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإنهاء ملف تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد مؤمن زكريا مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي فإن الجلسة التي ستعقد يتم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقد زكريا مع الأهلي، وإنهاء هذ الملف تماماً.

وأضاف المصدر بأن هناك شبه اتفاق تام على كافة تفاصيل العقد الجديد لزكريا، والذي سيكون لمدة موسمين.