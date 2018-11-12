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نسي إطفاء الموقد فاحترق كوخه.. هكذا هلك رجل الـ57 عاما بفرنانة‎

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:47 م
نسي إطفاء الموقد فاحترق كوخه.. هكذا هلك رجل الـ57 عاما بفرنانة‎
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مروى الجلاصي
 
إهتزت منطقة الحمر عمادة سيدي سعيد من معتمدية فرنانة صباح اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2018، إثر العثور على جثة كهل يبلغ من العمر 57 سنة متفحمة بكوخه الذي احترق  بالمنطقة.

و قد حضر ممثل عن النيابة العمومية للمحكمة الإبتدائية بجندوبة، لمعاينة الجثة و رفعها لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة .

كما وقع فتح تحقيق أمني لمعرفة أسباب الوفاة، التي تشير المعطيات الأولية إلى أنها تعود إلى ترك الهالك للموقد الذي كان يتدفأ عليه ليلا مشتعلا قبل أن يخمد إلى النوم، مما تسبب في احتراق الكوخ بأكمله و هو داخله.

و يشار إلى أن الهالك، أعزب و يقيم بمفرده في هذا الكوخ.

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