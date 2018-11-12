رسميا.. عودة الجماهير لمباريات القسمين الثاني والثالث

تقدم المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بالشكر لوزير الداخلية على موافقته على طلبه بالسماح للجماهير بحضور مباريات الدرجة الثانية والثالثة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات.





وأكد أبوريدة أن استجابة وزير الداخلية تعكس اهتمام الدولة الكبير بعودة الجماهير للملاعب والتعبير بقوة عن قدرتها على عودة الحياة لطبيعتها ودفع عجلة التقدم في شتى المجالات وبالأخص الرياضة وكرة القدم، التي تحتاج لتضافر كل الجهود من أجل دعم كل العاملين بها.



