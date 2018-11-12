"ناسداك دبي" يتراجع 1.91% بختام التعاملات





يواصل مؤشر "ناسداك دبي"، تراجعه في جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.91% الى 3219.54 مستوى نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة الماضية عند مستوى 3282.16 نقطة.





وبلغت أحجام التداول نحو 559.77 ألف سهم، مقابل نحو 154.73 ألف سهم.





وزادت السيولة نحو 4.67 مليون دولار، مقابل سيولة إجمالية قدرها 1.39 مليون دولار.





وكان أكثر الأسهم سيولة سهم موانئ دبي بتحقيق 2.58 مليون دولار، من خلال التداول على 144.38 ألف سهم، هابطاً بنحو 6.06%.





وجاء ثانياً، سهم أوراسكوم بسيولة بلغت 2.01 مليون دولار، من خلال التداول على 334.40 ألف سهم، ليستقر بنهاية الجلسة عند 6 دولارات.





وجاء سهم الإمارات ريت ثالثاً من حيث السيولة بقيمة 76.79 ألف دولار من خلال التعامل على 80.99 ألف سهم، منخفضاً بنسبة 0.32%. مع إقفال الجلسة.





وتعد ناسداك دبي، التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا.





وتستقبل المصدرين، سواء من المنطقة، أو من شتى أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.





وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة في البورصات والمنتجات المهيكلة، والصكوك، والسندات الإسلامية، والسندات التقليدية.



