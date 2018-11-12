تحالف دعم الشرعية: الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة حق أصيل لقوات الجيش والتحالف من أجل منع التهديدات التي تطال البحر الأحمر.

وأضاف أن المليشيات الحوثية ترتكب الانتهاكات في الحديدة بتفخيخ الطرقات والجسور.

وكشف أن المليشيات الحوثية تقوم بترويج وتهريب المخدرات من أجل الحصول على الدعم المالي.

وأوضح أن دول التحالف عززت قدراتها لتزويد الطائرات بالوقود في الجو، ولم تعد حاجة لأي دور أميركي في هذا المجال، وتم إبلاغ واشنطن بهذا الأمر.

وقال المتحدث إن الحكومة اليمنية الشرعية تتخوف من انتهاكات الحوثيين في الحديدة ومناطق أخرى في اليمن لاستخدام المواطنين كدروع بشرية.

وذكر أن موقع رادار ساحلي للحوثيين تم تدميره في جزيرة البوادي بالبحر الأاحمر

واشار المالكي إلى ضبط آثار يمنية كانت في طريقها للتهريب إلى خارج البلاد على أيدي عصابات حوثية، داعيا المنظمات الدولية إلى القيام بدورها لمنع الإتجار بالآثار اليمنية ونهبها.

وأوضح ان انشقاق وزير عن الحوثيين قبل أيام يكشف عن الخلل الداخلي في المليشيات الحوثية، داعيا الشرفاء إلى الابتعاد عن الحوثيين.

وذكر أن المليشيات الحوثية تواصل تعطيل حركة السفن في الموانئ التي تسيطر عليها، موضحا أن السفن تنتظر فترات طويلة قبل السماح لها بالدخول، كما يحدث في ميناء الحديدة.

وأعلن أن قوات الجيش الوطني اليمني حققت انتصارات في أغلب محاور القتال بالتعاون مع قوات التحالف.