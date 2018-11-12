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الشاهد: " الحكومة ليست فوق النقد.. لكنها تنتظر تقييما موضوعيا"‎

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:38 م
الشاهد: الحكومة ليست فوق النقد.. لكنها تنتظر تقييما موضوعيا‎
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مروى الجلاصي
 
شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدم وجود أية أزمة حكومية، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه يعتبرها أزمة سياسية ألقت بظلالها على العمل الحكومي.

و صرح الشاهد، بأن الحكومة ليست فوق النقد، وإنما هي تنتظر تقييما موضوعيا لعملها، خاصة و أنها قامت بجميع مجهوداتها لتجنّب البلاد أزمة حقيقية.

كما أكد رئيس الحكومة على حاجة البلاد إلى استقرار سياسي، يمكن من تحقيق أهداف السياسات العمومية خاصة على المستوى الإقتصادي.

و يجدر التذكير، بأن تصريحات الشاهد أتت على هامش الجلسة    التي خصصها مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2018، للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين.

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