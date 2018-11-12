الشاهد: " الحكومة ليست فوق النقد.. لكنها تنتظر تقييما موضوعيا"‎

شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدم وجود أية أزمة حكومية، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه يعتبرها أزمة سياسية ألقت بظلالها على العمل الحكومي.





و صرح الشاهد، بأن الحكومة ليست فوق النقد، وإنما هي تنتظر تقييما موضوعيا لعملها، خاصة و أنها قامت بجميع مجهوداتها لتجنّب البلاد أزمة حقيقية.





كما أكد رئيس الحكومة على حاجة البلاد إلى استقرار سياسي، يمكن من تحقيق أهداف السياسات العمومية خاصة على المستوى الإقتصادي.





و يجدر التذكير، بأن تصريحات الشاهد أتت على هامش الجلسة التي خصصها مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2018، للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين.



