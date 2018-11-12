إثر نجاح عملية على عينه اليمنى.. مدير مركز صحي أهلاوي يهدي باقة ورود بألون الترجي لطارق ذياب

خضع اللاعب الدولي السابق التونسي و أحد المحللين حاليا بقنوات 'بي أن سبورت' طارق ذياب، إلى عملية جراحية على عينه اليمنى.





و قد تمت العملية التي كللت بالنجاح، بأحد مستشفيات الدوحة و أجراها طاقم طبي على رأسهم الدكتور مؤنس علي.





و في بادرة طيبة، قام مدير المركز الصحي الأهلاوي بتقديم باقة ورود بألوان الترجي الرياضي التونسي، إلى طارق ذياب الذي إستحسن كثيرا هذه الحركة الجميلة.



