يعاني من "اللوكيميا".. تعرّف على تفاصيل حالة المطرب شريف شاكر

يخضع المطرب شريف شاكر حاليا للعلاج بالمستشفى الجوي التخصصي بالتجمع الخامس، بانتظار خضوعه لجراحة لزراعة نخاع شوكي.





ودخل شريف المستشفى منذ أكثر من شهرين، خضع للعلاج بجرعات الكيماوي على دفعتين ويحتاج لجرعة ثالثة قبل خضوعه للجراحة، إثر معاناته من سرطان الدم.





شريف قضي طفولته بالمملكة العربية السعودية، قبل أن يعود لمصر في عمر 16عاما، وبعد حصوله على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، درس وتدرب بدار الأوبرا المصرية على يد د. محمد عبدالستار والمايسترو سليم سحاب، ثم انضم لفرقة نغم شرقي التي أحيا معها العديد من الحفلات بالأوبرا وساقية الصاوي.





وأصدر شريف أولى أغانيه الخاصة "عمري ابتدا" من 3 سنوات، وطرح العام الماضي ثاني اغانيه "نقطة سودا" بمناسبة عيد الحب.





وكشف شريف عن بعض تفاصيل حالته، وكتب، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".





"بعد ٧٥ يومًا في المستشفى، وبعد جرعتين كيماوي تُقال جدًا عدوا الحمد لله وقبل ما ابدأ مشوار جديد مع الجرعة الثالثة، وبعدين عملية زراعة النخاع، عايز أشكر الناس الكتيرة قوي الأصيلة اللّي كانت حوليّا، وبتقويني طول الفترة دي، والناس اللّي اتشرفت جداً إني طلعت بيهم من المحنة دي رغم إننا ما نعرفش بعض أصلاً، كمية دعم وجدعنة عمري ما توقعتها، وعمري ما كُنت هشوفها غير في ظرف زي دا، وإن شاء الله ربنا يقويني، ويقدرني إني أكمل مشوار العلاج عشان أوفي كل واحد حقه، نفسي أكتب اسم كل واحد زارني أو كلمني أو دعالي أو عملي عُمرة أو صدقة جارية سواء أعرفه أو معرفهوش، ربنا يديكُم ويحلي أيامكُم".





وأضاف: "فيه ناس طبعا اختفت من حياتي الفترة دي، بس المِحن والابتلاءات بتحصل عشان تبين معادن الناس. الڤيديو دا من الحاجات اللي فرحتني جداً عشان فيه ناس قريبة من قلبي قوي وفية ناس اتفاجئت جداً بدعمهم الكبير دا.. ألف شكر ليكم، ربنا يكرمكُم ويحفظكم من أي سوء، هرجع أقوي إن شاء الله".





ويظهر الفيديو نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، ومحمد أبوتريكة وتامر حسني، وحاتم فهمي، وهم يقدمون رسائلهم لدعم شريف، ويتمنون له الشفاء.



