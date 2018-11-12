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تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في "كايرو فستيفال"

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:11 م
تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في كايرو فستيفال
عمرو دياب
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الفجر الفنى
 
يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر الجاري، في كايرو فستيفال سيتي مول.

وتم الإعلان عن أسعار تذاكر الحفل، والتي تنقسم لفئتين، الأولى يبلغ سعرها 350 جنيهًا، أما الثانية فيصل سعرها لـ550 جنيهًا، كما تم الإعلان عن عدم السماح بحضور من هم أقل من 14 عامًا للحفل.

ومن المقرر أن يقدم عمرو ضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، ومن بينها أغاني ألبومه الأخير "كل حياتي"، ومنها "ده لو اتساب"، "يتعلموا"، "هدد".
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