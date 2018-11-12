مشاهدة مباراة الداخلية والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الاثنين في الدوري المصري

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره الداخلية، بعد قليل، بملعب الفريق البوليسي بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة ال 14 لبطولة الدوري العام.





ويضم التشكيل:





حسن شاهين ومحمد سمير وإبراهيم عادل وأحمد طيطا وحسن الشامي وإبراهيم صلاح ومحمد مجلي وأحمد الشيمي ولويس إدوارد ومحمد طلعت وطاهر محمد طاهر.