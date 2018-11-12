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طاهر محمد طاهر يقود هجوم المقاولون العرب أمام الداخلية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:12 م
طاهر محمد طاهر يقود هجوم المقاولون العرب أمام الداخلية
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الفجر الرياضي
 
أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الداخلية المقرر له بعد قليل على استاد الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لبطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:-

حراسة المرمى: حسن شاهين 

الدفاع: محمد سمير وإبراهيم عادل وأحمد طيطا وحسن الشامي
 
الوسط: إبراهيم صلاح ومحمد مجلي وأحمد الشيمي ولويس إدوارد ومحمد طلعت 

الهجوم: طاهر محمد طاهر
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