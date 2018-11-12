"الشباب والرياضة" تنظم مبادرة "ارسم مستقبلك.. ابني مشروعك"

نظمت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، منحة مبادرة "ارسم مستقبلك.. ابني مشروعك" لدعم رواد الأعمال الشباب بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 23 نوفمبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتدعو الوزارة الشباب ممن لديهم توجه نحو أنشطة تأهيل ريادة الأعمال بالمشاركة بفعاليات المبادرة التي تتيح للمشاركين التدريب على قوانين إنشاء وتراخيص المشروعات الصغيرة، وكذا ورش عمل في إدارة الماليات والامتياز التجاري، ومساعدة الشباب - ممن لديهم فكرة مشروع - في صياغة وبدء فكرة مشروعهم الخاص.

يذكر أن المنحة مجانية (غير شاملة الإقامة) مقدمة للشباب من سن 16 حتى 35 عاما ومن سكان القاهرة الكبرى، وتنفذ يوميًا من الساعة 1 ظهرًا وحتى 6 مساءً.