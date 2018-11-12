الشاهد: "لم أعد يوما بتحويل تونس إلى جنة"
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:06 ممروى الجلاصي
تحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم في افتتاح أشغال الجلسة العامة بالبرلمان، عن رؤية الحكومة التي لخصها معاناة تونس من اختلال المالية العمومية وتعطل شبه كلي للإقتصاد.
و قد شدد الشاهد على أن رؤية الحكومة للواقع كانت واضحة منذ توليها لمهامها ولم تقدم وعودا واهية، مشيرا بأنه كان قد وعد بأخذ المؤشرات "طريقها للأخضر" و لم يقل يوما بأنه سيجعل تونس جنة خلال سنة أو سنتين، على حد تعبيره.
و يشار إلى أن الشاهد يتواجد اليوم الإثنين 12 نوفمير 2018 بمجلس نواب الشعب، من أجل جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين.