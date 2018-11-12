الشاهد: "لم أعد يوما بتحويل تونس إلى جنة"

تحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم في افتتاح أشغال الجلسة العامة بالبرلمان، عن رؤية الحكومة التي لخصها معاناة تونس من اختلال المالية العمومية وتعطل شبه كلي للإقتصاد.





و قد شدد الشاهد على أن رؤية الحكومة للواقع كانت واضحة منذ توليها لمهامها ولم تقدم وعودا واهية، مشيرا بأنه كان قد وعد بأخذ المؤشرات "طريقها للأخضر" و لم يقل يوما بأنه سيجعل تونس جنة خلال سنة أو سنتين، على حد تعبيره.





و يشار إلى أن الشاهد يتواجد اليوم الإثنين 12 نوفمير 2018 بمجلس نواب الشعب، من أجل جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين.



