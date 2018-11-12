الأهلي يحدد موعد تسليم القائمة الإفريقية

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إرسال القائمة الإفريقية يوم الخميس المقبل، استعدادًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.





ومن المنتظر أن يترك الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، أماكن شاغرة حتى التعاقد مع أسماء جديدة بالانتقالات الشتوية المقبلة.





ويلتقي الأهلي، الفائز من أساس تيليكوم جيبوتي، وجيما الإثيوبي، في دور الـ32 أواخر الشهر الجاري.





وكان الأهلي، خسر لقب دور أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، قبل أيام بنتيجة 4_3 بمجموع اللقائين.