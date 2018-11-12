ما هي أعراض الحمل في الشهر التاسع؟
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:56 م
نقدم لكِ عزيزتي المرأة الحامل أهم أعراض الحمل في الشهر التاسع، وهي تتمثل في التالي:-
- تشعرين بصعوبة الحركة كالسابق.
- حرقة المعدة تقل رغم كبر حجم الجنين.
- وتبقى آلام الظهر.
- ومن الطبيعي أن تشعري بآلام في أسفل البطن، وكأن بطنك سوف يتمزق.
- الحكة في البطن تشعرين بها ويجب عدم الحك بالأظافر، ولكن بباطن الكف.
- في الأيام الأخيرة من الشهر تشعرين بخروج سائل على شكل مخاط ممزوج بالدم، وﻳﻌﻤﻞ كسدّادة ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.
- وهو يدل على وجود توسع في عنق الرحم وأنك تقتربين من الولادة خلال ثلاثة أيام.
- تشعرين بثقل بطنك؛ لأن الرأس في الأسفل وثابت في مكانه.
- تنتابك نوبات القلق وقد تبكين دون سبب.
- تكثر الحاجة إلى التبول.
- وتشعرين بتشنّج في باطن الساق.
- يقل الإحساس بعسر الهضم.
- يزول ضيق التنفس بسبب نزول الجنين في الحوض.
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