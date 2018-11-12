ما هي أعراض الحمل في الشهر التاسع؟

نقدم لكِ عزيزتي المرأة الحامل أهم أعراض الحمل في الشهر التاسع، وهي تتمثل في التالي:-





- تشعرين بصعوبة الحركة كالسابق.

- حرقة المعدة تقل رغم كبر حجم الجنين.

- وتبقى آلام الظهر.

- ومن الطبيعي أن تشعري بآلام في أسفل البطن، وكأن بطنك سوف يتمزق.

- الحكة في البطن تشعرين بها ويجب عدم الحك بالأظافر، ولكن بباطن الكف.

- في الأيام الأخيرة من الشهر تشعرين بخروج سائل على شكل مخاط ممزوج بالدم، وﻳﻌﻤﻞ كسدّادة ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.

- وهو يدل على وجود توسع في عنق الرحم وأنك تقتربين من الولادة خلال ثلاثة أيام.

- تشعرين بثقل بطنك؛ لأن الرأس في الأسفل وثابت في مكانه.

- تنتابك نوبات القلق وقد تبكين دون سبب.

- تكثر الحاجة إلى التبول.

- وتشعرين بتشنّج في باطن الساق.

- يقل الإحساس بعسر الهضم.