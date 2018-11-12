وكيل "نقل النواب" يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات "السيسي" لتطوير السكك الحديدية

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، والذي يهدف إلى تمكين الوحدات النهرية من الإبحار بنهر النيل على مدار الساعة، وذلك من خلال تزويد هذه الوحدات بخرائط إليكترونية وأجهزة تحديد الموقع وأنظمة التعارف الآلي ومراقبتها عن طريق مركز رئيسي للتحكم.

ووجه "زين الدين"، في تصريحات صحفية، التحية للرئيس السيسي على متابعته بصفة مستمرة لجميع مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها مشيدا بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، وزيادة الاعتماد على الميكنة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك بالتوازي مع دعم القدرات البشرية، والالتزام في هذا الإطار بخطط وبرامج زمنية محددة وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.

وطالب، الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي خاصة وأن السكك الحديدية تعتبر واحدة من أهم وسائل النقل بالنسبة لجميع المواطنين.