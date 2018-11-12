"حسب الله": البرلمان يعمل كخلية نحل لخدمة المواطنين على أفضل وجه (فيديو)

قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المجلس يعمل كخلية نحل وهناك عمل مستمر على مستوى اللجان الفرعية استعداد للجنة العامة، مشيرا إلى أن كل الوزراء الحاضرين يردون بصراحة على المشاكل التي يطرحها النواب وهو الدور الأكبر والأهم للبرلمان.

وأضاف، في تصريحات خاصة لفضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أن الجلسة العامة تشمل طلبات إحاطة أغلبها موجهة لوزير التنمية المحلية أبرزها استعدادات المحافظات للسيول حرصا على عدم حدوث مشكلات خلال فصل الشتاء أو غرق بعض المدن.

وتابع أن أهم مشروعات القوانين التي تعد تكريما لرجال وشهداء ومصابي الشرطة هو زيادة موارد صندوق تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لأفراد الشرطة وأسرهم بالإضافة إلى قانون تجريم حيازة الأسلحة البيضاء.