مناغشة موسيقية بين الجيتار والطبلة على مسرح سيد درويش (صور)

شارك عازف الجيتار وحيد ممدوح، في الحفل الثاني الذي يقدمه في الإسكندرية علي مسرح دار أوبرا سيد درويش مع عازف الإيقاعات سعيد الأرتيست، وسط تواجد عدد كبير من الجمهور الذي حضر خصيصا من أجل الاستمتاع بوصلة تكسير العظام الموسيقية او الخناقة التي أطلق عليها السكندريين هذا الاسم بينما أعلن سعيد انها مناغشة موسيقية ليست إلا، وسط تصفيق الحضور الذي استمتع بهذه الحالة النادرة والتي لم تقدم علي المسرح منذ سنوات طويلة.





كما قدم وحيد بالعزف مع سعيد الأرتيست، وفرقته بالإضافة إلي عازف الأكورديون حودة الارتيست رؤية موسيقية جديدة لكل من أن راح منك ياعين و نسم علينا الهوي و 3 دقات وسط تجاوب كبير من الحضور الذي أصر علي حضور هذا الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية السابع والعشرون، والذي قدم فيه وحيد حفلا آخرا في ثاني أيامه علي المسرح الكبير بدار الأوبرا.





وأكد "وحيد" أنه عشق الجمهور السكندري لأنهم ذواقة للفن، وأنه شعر منذ الحفل الذي قدمه من شهر علي مسرح سيد درويش بالحنين إلي هذا البلد والجمهور الذي يستمع الي الموسيقي بعمق ويتذوقها بشكل مختلف عن اي جمهور قابله، وأنه شعر بذلك من تواجده مع الجمهور قبل الحفل وبعده واثنائهم علي موسيقاه ومايقدمه كجديد في الجيتار وأنه أعاد لهذه الآلة قيمتها منذ رحيل العزف الكبير عمر خورشيد.